Uomo morto in strada | inutili i soccorsi indagini in corso

Oggi a Napoli, in Corso Vittorio Emanuele, un uomo è stato trovato senza vita sulle strisce pedonali. I soccorsi sono intervenuti, ma purtroppo non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di emergenza e le indagini sono attualmente in corso per chiarire quanto accaduto.

Dramma oggi a Napoli dove in Corso Vittorio Emanuele un uomo è stato ritrovato senza vita in strada. Il corpo era sulle strisce pedonali ed è stato necessario chiudere l'intera strada per permettere l'intervento dei soccorsi. Indagini in corso per chiarire cosa sia successo. Tra le ipotesi ci sono un malore che non gli avrebbe lasciato scampo o un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che hanno constatato il decesso - la polizia e i carabinieri. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Articoli correlati

Bruciato vivo in strada e morto prima dell'arrivo dei soccorsi: svolta nelle indaginiI fatti risalgono al 23 febbraio del 2024 quando a Trigoria un uomo sui 70 anni di età venne trovato avvolto dalle fiamme.

Uomo trovato morto a Bazzano: indagini in corsoIl cadavere di un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato trovato questa mattina sul marciapiede in via Circonvallazione Nord, a Bazzano, nel...

The CEO treated his new wife as decoration, never knowing she was the Nezha he’d sought for years.

Aggiornamenti e notizie su Uomo morto

Temi più discussi: Sciagura nella notte, auto vola fuori strada e si ribalta: morto un uomo; Incidente a Gorla Minore, motociclista di 56 anni trovato morto in strada nella notte: la caduta gli è stata fatale; Esce di strada davanti al cimitero, morto un uomo di 78 anni; Faenza. Auto esce di strada e si ribalta: muore un uomo di 52 anni.

Uomo morto in strada: inutili i soccorsi, indagini in corsoIndagini in corso per chiarire cosa sia successo. Tra le ipotesi ci sono un malore che non gli avrebbe lasciato scampo o un incidente stradale. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 - che ... napolitoday.it

Morto ciclista travolto da pirata della strada a Pisa, indaginiE' morto oggi un 35enne di Pisa dopo le gravi ferite riportate in un incidente stradale avvenuto due notti fa in una strada a ridosso del centro. (ANSA) ... ansa.it

Un uomo di 70 anni, Carmelo Nicita, residente a Ragusa, è morto in un incidente stradale avvenuto poco dopo le ore 23 di ieri sulla strada provinciale 10, in contrada Conservatore facebook

Trani, uomo investito da un treno: dopo giorni di agonia è morto in ospedale - News x.com