Bruciato vivo in strada e morto prima dell' arrivo dei soccorsi | svolta nelle indagini
Le indagini sul caso avvenuto il 23 febbraio 2024 a Trigoria si concentrano sulla possibilità di un gesto volontario o di un omicidio. Un uomo anziano è stato trovato bruciato vivo in strada, prima dell’arrivo dei soccorsi. La polizia sta lavorando per identificare le circostanze e le eventuali responsabilità, approfondendo le tempistiche e le testimonianze raccolte sul luogo dell’accaduto.
Sembrava un gesto volontario, potrebbe essere un omicidio. I fatti risalgono al 23 febbraio del 2024 quando davanti al campus biomedico di Trigoria, alla periferia di Roma, un uomo anziano - non ancora identificato - era stato trovato avvolto dalle fiamme dai passanti in via Alvaro del Portillo. 🔗 Leggi su Today.it
Orrore a Trigoria: bruciato vivo in strada. C’è un sospettato.
Bruciato vivo in strada e ucciso a Trigoria. Un anno dopo spunta la verità - Secondo quanto raccolto dagli investigatori, l'uomo non si sarebbe dato fuoco da solo. romatoday.it
Uomo bruciato vivo a Trigoria: aperta un’inchiesta per omicidio, c’è un sospettato - La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio sulla morte dell’uomo bruciato vivo a Trigoria a febbraio 2024. fanpage.it
Roma, bruciato vivo davanti al Campus Biomedico a Trigoria: non fu suicidio. La Procura indaga per omicidio - È questo il punto fermo che ribalta l’intera vicenda del corpo carbonizzato trovato a Trigoria la sera del 24 febbraio 2024. msn.com
