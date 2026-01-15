Bruciato vivo in strada e morto prima dell' arrivo dei soccorsi | svolta nelle indagini

Le indagini sul caso avvenuto il 23 febbraio 2024 a Trigoria si concentrano sulla possibilità di un gesto volontario o di un omicidio. Un uomo anziano è stato trovato bruciato vivo in strada, prima dell’arrivo dei soccorsi. La polizia sta lavorando per identificare le circostanze e le eventuali responsabilità, approfondendo le tempistiche e le testimonianze raccolte sul luogo dell’accaduto.

Uomo bruciato vivo a Trigoria: aperta un’inchiesta per omicidio, c’è un sospettato - La Procura ha aperto un’inchiesta per omicidio sulla morte dell’uomo bruciato vivo a Trigoria a febbraio 2024. fanpage.it

Roma, bruciato vivo davanti al Campus Biomedico a Trigoria: non fu suicidio. La Procura indaga per omicidio - È questo il punto fermo che ribalta l’intera vicenda del corpo carbonizzato trovato a Trigoria la sera del 24 febbraio 2024. msn.com

