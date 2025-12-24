Uomo trovato morto a Bazzano | indagini in corso
Il cadavere di un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato trovato questa mattina sul marciapiede in via Circonvallazione Nord, a Bazzano, nel comune di Valsamoggia. La segnalazione è arrivata ai carabinieri alle 8, che sono subito intervenuti sul posto per verificare la situazione. Gli. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
