Uomo trovato morto a Bazzano | indagini in corso

Il cadavere di un uomo di 37 anni di origine marocchina è stato trovato questa mattina sul marciapiede in via Circonvallazione Nord, a Bazzano, nel comune di Valsamoggia. La segnalazione è arrivata ai carabinieri alle 8, che sono subito intervenuti sul posto per verificare la situazione.

