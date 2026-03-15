Un uomo armato ha causato un lungo inseguimento che ha coinvolto le strade di Affori e di Bollate. Un agente ha partecipato alle operazioni, cercando di fermare il sospetto durante tutta la corsa. La fuga ha visto il sospetto attraversare zone diverse, mantenendo un ritmo sostenuto fino alla fine dell’azione. La vicenda si è conclusa con l’arresto dell’uomo.

Un uomo armato ha innescato un inseguimento ad alta velocità che ha attraversato i confini amministrativi di Milano, partendo da Affori per terminare a Bollate. L’evento si è svolto questa mattina del 14 marzo 2026, con l’intervento della Polizia Locale e delle Nibbio. Nessun ferito grave è stato registrato tra la popolazione civile, mentre un agente motociclista ha riportato solo escoriazioni dopo essere stato speronato durante la fuga. La dinamica è iniziata alle 11.30 in via Ernesto Teodoro Moneta, nelle immediate vicinanze del parco di Villa Litta. Un passante aveva segnalato al numero verde 112 la presenza di una persona armata nella zona. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Uomo armato: inseguimento da Affori a Bollate, un agente

Articoli correlati

Leggi anche: Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga

Leggi anche: Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l’uomo (è armato)

Tutti gli aggiornamenti su Uomo armato

Temi più discussi: Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l’uomo (è armato); Milano, inseguimento da film da Bovisasca a Bollate: investito un poliziotto, colpi di pistola, l'automobilista è riuscito a fuggire; Inseguimento con sparatoria da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga. Speronata una moto della polizia; Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l'uomo (è armato).

Inseguimento con sparatoria da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga. Speronata una moto della poliziaNella mattina del 14 marzo un malvivente ha ignorato l’alt della polizia, scappando su una Peugeot 2008 bianca per i quartieri periferici di Milano ... ilgiorno.it

Milano, inseguimento da film da Bovisasca a Bollate: investito un poliziotto, colpi di pistola, l'automobilista è riuscito a fuggireMattinata movimentata nella zona nord di Milano. Tutto è cominciato dalla segnalazione di un passante che ha visto un uomo armato in strada ... milano.corriere.it

Il video del momento in cui l'uomo esce armato da casa di Daniela Zinnanti. facebook

Uomo armato di fucile e benzina entra nella tenuta di #Trump a Mar-a-Lago, ucciso dal Secret Service x.com