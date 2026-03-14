Inseguimento con sparatoria a Milano | ancora in fuga l’uomo è armato

Un inseguimento a Milano si è concluso con l’uomo armato che è ancora irreperibile. Dopo aver speronato una volante e tentato di investire un poliziotto in moto, il soggetto ha proseguito la fuga attraversando le strade della città. Le forze dell’ordine hanno inseguito il veicolo, ma alla fine non sono riuscite a fermarlo. L’uomo si è quindi dileguato tra le vie di Milano.

Ha speronato una volante e ha tentato di investire un poliziotto in moto. Poi si è dato alla fuga. Ne è nato un inseguimento, al termine del quale l’uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le ricerche però proseguono. È successo tutto nella mattina di oggi, sabato. Verso le 11 la polizia di stato ha ricevuto diverse chiamate da parte di alcuni cittadini: segnalavano una persona armata in strada, in via Enrico Moneta (zona Affori, nord di Milano). Le volanti, una volta sul posto, hanno trovato un uomo a bordo di un’utilitaria bianca. Scesi dall’auto, gli agenti gli hanno ordinato di fermarsi: l’uomo non ha ascoltato e, anzi, ha cercato di investirli. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga Uomo ferito gravemente dopo sparatoria in centro Milano, tentativo di fuga con arma rubataUn uomo gravemente ferito è ricoverato in condizioni critiche all’Ospedale Niguarda di Milano dopo aver tentato di fuggire con una pistola rubata a... Sparatoria a Milano, ragazzo di 20 anni colpito da agenti in borghese. Era armato Tutti gli aggiornamenti su Inseguimento con sparatoria a Milano... Temi più discussi: Paura in bar di Rho: la lite finisce a bastonate e dalla giacca spunta anche una pistola. Tre denunciati; Folle fuga a 200 all'ora sull'asse mediano di Napoli: due 20enni tentano di speronare i carabinieri; Arzano, agguato in via Mazzini, sicari in azione tra la gente, ucciso Armando Lupoli. Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fugaNella mattina del 14 marzo un malvivente ha ignorato l’alt della polizia, scappando su una Peugeot 2008 bianca per i quartieri periferici di Milano ... ilgiorno.it Inseguimento con sparatoria a Milano: ancora in fuga l’uomo (è armato)Verso le 11 la polizia di stato ha ricevuto diverse chiamate da parte di alcuni cittadini: segnalavano una persona armata in strada, in via Enrico Moneta (zona Affori, nord di Milano). Le volanti, una ... milanotoday.it Inseguimento a Milano tra un uomo e un’auto della polizia, agente investito - facebook.com facebook L'inseguimento dell'Ice ai sospetti migranti finisce in schianto: le immagini da Newark x.com