Inseguimento folle con sparatoria da Affori a Bollate | uomo armato ancora in fuga

Questa mattina alle 11.30, un passante chiama il 112 per segnalare un uomo armato in via Ernesto Teodoro Moneta, vicino al parco di Villa Litta. Poco dopo, si viene a sapere che l’individuo ha coinvolto in un inseguimento e una sparatoria che si sono estesi da Affori a Bollate. L’uomo è ancora in fuga, e le forze dell’ordine stanno cercando di rintracciarlo.

Milano, 14 marzo 2026 – Sono le 11.30 di questa mattina quando un passante segnala al 112 la presenza di una "persona armata" in via Ernesto Teodoro Moneta, a pochi passi dal parco di Villa Litta. Sul posto arriva una Volante dell'Ufficio prevenzione generale e, alla vista della polizia, l'uomo sospetto sale in auto, una Peugeot 2008 bianca stando alla descrizione di alcuni testimoni, e scappa ignorando l'alt e cercando di investire un poliziotto. Gli agenti esplodono tre colpi di pistola puntando alle gomme ma non bloccano la fuga dell'auto. Da qui l'inseguimento. A supporto della Volante intervengono agenti delle Nibbio, in moto, uno dei quali viene speronato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fuga Articoli correlati Il furto in appartamento, poi la fuga con l'auto rubata: folle inseguimento nella notteL’auto rubata durante un furto in appartamento che sfreccia a gran velocità per le strade. Folle inseguimento da Lurate Caccivio a Monza: 40 km di fuga tra A9 e tangenziali, contromano in rotonda e colpisce due pattuglieNon si fermano all’alt dei carabinieri e scatta una fuga di 40 chilometri tra A9 e tangenziali: inseguimento fino a Monza con contromano in rotonda... Contenuti e approfondimenti su Inseguimento folle Temi più discussi: Folle fuga a 200 all'ora sull'asse mediano di Napoli: due 20enni tentano di speronare i carabinieri; Folle inseguimento a 200 km/h, i carabinieri bloccano l'auto con targa straniera: arrestati due giovani, nel box soldi e droga; Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills: arrestata una donna dopo la fuga in auto. Inseguimento folle, con sparatoria, da Affori a Bollate: uomo armato ancora in fugaNella mattina del 14 marzo un malvivente ha ignorato l’alt della polizia, scappando su una Peugeot 2008 bianca per i quartieri periferici di Milano ... ilgiorno.it Corsa a 200 chilometri orari e manovre azzardate con l'auto piena di droga per scappare dai carabinieri: il video dell'inseguimentoDue ragazzi sono stati arrestati nel Napoletano al termine di una folle corsa nel traffico. C'è stato anche il tentativo di speronare un mezzo dei militari ... today.it Hanno forzato l’alt dei carabinieri e sono scappati. Poi, dopo un inseguimento a folle velocità, sono stati bloccati e arrestati. È successo a Qualiano dove i militari dell’Arma hanno intimato l’alt ad una Toyota Aygo. A bordo due giovanissimi, 20 e 21 anni - facebook.com facebook Non si ferma all'alt dei carabinieri: folle inseguimento nella notte a circa 200 km/h x.com