Le Acli di Arezzo hanno pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale. La selezione riguarda giovani interessati a partecipare a progetti di volontariato e impegno civico. La domanda di partecipazione può essere presentata fino a una data stabilita, attraverso una procedura online. Il bando specifica i requisiti richiesti e le modalità di iscrizione per chi desidera aderire.

Arezzo, 6 marzo 2026 – . L’associazione tornerà ad aprire le proprie porte a giovani tra i diciotto e i ventotto anni che, per un anno, potranno vivere un’esperienza umana e formativa finalizzata a un futuro inserimento nel mondo del lavoro attraverso progetti con cui mettersi alla prova, acquisire nuove competenze e portare un contributo concreto al territorio. Le candidature dovranno essere presentate dalla piattaforma DOL - Domanda on Line entro le 14.00 di mercoledì 8 aprile, con lo Sportello Famiglia delle Acli in via Montefalco che resterà a disposizione per fornire orientamento, informazioni e supporto concreto nel completamento della pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale alle Acli di Arezzo

Servizio Civile Universale, pubblicato il bando Acli 2026: le posizioni aperte a BeneventoÈ aperto il Bando 2026 del Servizio Civile Universale promosso dalle ACLI, un’opportunità di impegno sociale e crescita personale rivolta ai giovani...

Servizio Civile Universale nel Sannio: bando ACLI 2026, posizioni aperteÈ aperto il Bando 2026 del Servizio Civile Universale promosso dalle ACLI, un’opportunità di impegno sociale e crescita personale rivolta ai giovani...

Una raccolta di contenuti su Servizio Civile Universale.

Temi più discussi: Servizio Civile Universale: Pubblicato il Bando per la selezione dei volontari; Pubblicato il nuovo Bando di Servizio Civile Universale 2026; Pubblicato il bando per operatori di Servizio Civile universale; Pubblicato il Bando 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari del Servizio Civile Universale.

Pubblicato il bando Servizio Civile Universale 2026. Quattro opportunità per aspiranti volontari nel Comune di MantovaMANTOVA, 06 mar. - È stato pubblicato il bando ordinario di Servizio Civile Universale 2026 sul sito del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e sul sito di Scanci. L ... altramantova.it

Servizio Civile Universale 2026: quattro posti a Collelongo, pubblicato il bandoCollelongo - È stato pubblicato il bando ordinario 2026 per la selezione dei volontari del Servizio Civile Universale, un’opportunità rivolta ai giovani che desiderano vivere un’esperienza ... terremarsicane.it

Pubblicato il bando del Servizio Civile Universale 2026, due posti disponibili alla cooperativa Il Sandalo. - facebook.com facebook