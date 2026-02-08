Arezzo continua a brillare nel settore orafo. L’azienda Unoaerre, simbolo della città, ha appena festeggiato il suo secolo d’attività, confermando il ruolo di Arezzo come capitale europea dell’oreficeria. La città, che ha radici profonde dall’epoca degli Etruschi, si distingue ancora oggi per la sua capacità di tramandare e innovare l’arte della lavorazione dei metalli preziosi, esportando in tutto il mondo.

Centrodi Fra tutte le città toscane che nel corso dei secoli si sono affermate nella nobile arte dell’oreficeria, dagli Etruschi al Rinascimento, solo Arezzo è quella che ha saputo raccogliere e tramandare questa eredità per divenire, dal secolo scorso, e rimanere tutt’oggi, il distretto orafo europeo più importante per la quantità di metallo prezioso lavorato ed esportato. Agli inizi del Novecento Arezzo era una città a economia prevalentemente agricola, con l’eccezione di due importanti industrie: il Fabbricone, specializzato nella costruzione di carrozze ferroviarie, e la Bastanzetti, fonderia apprezzata per i suoi getti di bronzo e ghisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Unoaerre, l’azienda che fa brillare la città. Il secolo d’oro nato dalla Grande Madre

Il secolo d’oro di Unoaerre rappresenta un capitolo fondamentale nella storia industriale e culturale di Arezzo.

Nel 2026, Unoaerre raggiunge un importante traguardo: 100 anni di attività.

Il secolo d’oro di Unoaerre. L’azienda che ha cambiato la storia industriale della cittàCento anni di storia industriale, artigiana e culturale che si intrecciano con il destino di Arezzo e del suo distretto orafo. Nel 2026 Unoaerre festeggia il suo primo secolo di vita, un traguardo che ... lanazione.it

UnoAerre festeggia cento anniL’azienda dei preziosi da oltre 280 milioni di euro ha organizzato un programma di celebrazioni diffuse e partnership che faranno tappa a Sanremo, Arezzo e Tokyo. panorama.it

