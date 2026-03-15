S i dice spesso: « Mi hai fatto venire i capelli bianchi! » quando una persona o una situazione si rivela particolarmente stressante. Così insopportabile da far sentire il corpo stanco, consumato, quasi più vecchio. Ecco, questo modo di dire, non è proprio solo un detto. Secondo una recente ricerca scientifica condotta dall’Università dell’Indiana, dovremmo prestare molta attenzione alle persone di cui ci circondiamo. Frequentare persone stressanti e tossiche potrebbe — non solo metaforicamente — accelerare il nostro invecchiamento biologico. Come coltivare relazioni sane sul lavoro: la tecnica del "back costruttivo". guarda le foto Chi sono gli hasslers?. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Uno studio ha dimostrato che frequentare persone tossiche— "hasslers" (i fastidiosi) — può aumentare lo stress cronico e influire sull’invecchiamento cellulare

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