Single a lungo | uno studio rivela a che età aumenta lo stress da solitudine

Un recente studio dell’Università di Zurigo ha scoperto che, tra i giovani adulti, lo stress legato alla solitudine aumenta dopo i 30 anni. La ricerca, che ha coinvolto 17.400 persone, mostra come il senso di isolamento diventi più difficile da gestire man mano che si invecchia. In particolare, i partecipanti hanno riferito di sentirsi più soli e ansiosi quando superano questa soglia di età.

Tra dibattiti sul self-partnership e celebrazioni della sologamia, i media dipingono sempre più spesso la vita da single come una scelta ponderata. Ma, quando si esamina la questione da un punto di vista scientifico, i dati raccontano una storia diversa. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Zurigo (Svizzera) ha monitorato 17.400 giovani adulti in Germania e Regno Unito, seguendoli dai 16 ai 29 anni, per capire quando e come rimanere single per periodi prolungati inizia a erodere il benessere psicologico. I risultati, pubblicati sul Journal of Personality and Social Psychology, dicono che c'è una timeline precisa: a 16-17 anni le differenze tra chi resta single e chi è in una relazione sono minime.