Età in gravidanza e numero di figli così essere mamma può influire sull’invecchiamento

L'età in gravidanza e il numero di figli possono influenzare il processo di invecchiamento. Uno studio condotto dall'Università di Helsinki e dal Minerva Foundation Institute for Medical Research analizza come il ruolo di mamma possa avere effetti sulla longevità, offrendo spunti di riflessione sulle relazioni tra maternità e invecchiamento.

(Adnkronos) – Essere mamma influisce sulle aspettative di vita? E se sì, come? Prova a rispondere a queste domande un team di ricercatori dell’università di Helsinki e del finlandese Minerva Foundation Institute for Medical Research. Secondo i risultati del loro studio, sia il numero di figli sia la tempistica delle gravidanze possono avere un peso. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Età in gravidanza e numero di figli, così essere mamma può influire sull’invecchiamento Leggi anche: “Non può essere vero”. Dramma in vacanza, mamma Lara muore davanti ai 3 figli Leggi anche: Un convegno della Cna pensionati sull'invecchiamento attivo e il benessere nella terza età Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nel 2024 è proseguita la riduzione del numero di interruzioni volontarie di gravidanza. Nella nostra provincia sono state 637, meno della metà rispetto a vent’anni fa. Nel 74 per cento dei casi le donne si sono rivolte al consultorio - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.