Età in gravidanza e numero di figli così essere mamma può influire sull’invecchiamento

L'età in gravidanza e il numero di figli possono influenzare il processo di invecchiamento. Uno studio condotto dall'Università di Helsinki e dal Minerva Foundation Institute for Medical Research analizza come il ruolo di mamma possa avere effetti sulla longevità, offrendo spunti di riflessione sulle relazioni tra maternità e invecchiamento.

(Adnkronos) – Essere mamma influisce sulle aspettative di vita? E se sì, come? Prova a rispondere a queste domande un team di ricercatori dell’università di Helsinki e del finlandese Minerva Foundation Institute for Medical Research. Secondo i risultati del loro studio, sia il numero di figli sia la tempistica delle gravidanze possono avere un peso. . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

