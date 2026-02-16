Marco Rubio a Budapest incontro col premier ungherese Orban

Marco Rubio, Segretario di Stato americano, è atterrato a Budapest dopo aver ricevuto l’invito di Orbán, con l’obiettivo di discutere questioni di sicurezza e relazioni bilaterali. L’incontro si svolge in un momento di tensione tra gli Stati Uniti e l’Ungheria, mentre le due nazioni cercano di trovare un punto di accordo su diverse politiche europee. Rubio vuole approfondire anche le posizioni di Budapest sui migranti e sulla cooperazione militare. La visita si concentra su una serie di incontri ufficiali e incontri informali con membri del governo ungherese.

Il Segretario di Stato Usa Marco Rubio è arrivato a Budapest per incontrare il premier ungherese Viktor Orbán. Al centro dei colloqui un accordo di cooperazione sul nucleare civile annunciato dal presidente Donald Trump. Trump ha espresso sostegno a Orbán in vista delle elezioni del 12 aprile. La visita si inserisce in un tour europeo che ha incluso la Conferenza sulla sicurezza di Monaco, e una tappa in Slovacchia per incontrare il premier Robert Fico.