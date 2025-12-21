slovacchia in piazza per difendere lo stato di diritto dalle leggi del premier fico che vuole fare come orban in ungheria

Migliaia di cittadini slovacchi si sono riuniti in piazza a Bratislava e in altre otto città del paese per esprimere il loro sostegno allo stato di diritto. La manifestazione è nata in risposta alle recenti proposte legislative promosse dall’esecutivo guidato da Robert Fico, che alcuni giudicano come un tentativo di avvicinarsi a modelli autoritari. La mobilitazione rappresenta un’importante occasione di confronto sulla tutela delle istituzioni democratiche.

Migliaia di persone sono scese in piazza a Bratislava ed in altre otto città della Slovacchia per difendere lo stato di diritto e contestare alcuni provvedimenti legislativi voluti dall’esecutivo guidato dal premier Robert Fico. Il governo ha infatti deciso di smantellare l’agenzia che si occupa della protezione di chi denuncia irregolarità sul luogo di lavoro sostituendola con un organismo nominato dall’esecutivo e di cambiare le modalità di approccio nei confronti dei testimoni chiave nei procedimenti giudiziari. Michail Simecka, leader del partito di opposizione Slovacchia Progressista, ha dichiarato durante un comizio, come riportato da Al Jazeera, che “loro (il governo) hanno utilizzato una motosega contro lo Stato di diritto” e che “la Slovacchia è l’unico Paese in cui l’esecutivo vara leggi per rendere la vita più facile ai criminali e alla mafia”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

