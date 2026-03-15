Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Cina 2026, secondo appuntamento della stagione di Formula Uno, riportando l’Italia sul podio dopo quasi vent’anni. La gara ha visto un duello tra Hamilton e Leclerc, con Antonelli che si è imposto per dispersione. La vittoria segna un risultato storico per il motorsport italiano e rappresenta una novità nel campionato di quest’anno.

Andrea Kimi Antonelli completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio di Cina 2026, secondo appuntamento della stagione, riportando l’Italia sul gradino più alto del podio in Formula Uno a distanza di quasi vent’anni dall’ultima volta. L’ultimo successo di un pilota azzurro nella massima categoria del motorsport risaliva infatti al 19 marzo 2006, quando Giancarlo Fisichella si impose in Malesia alla guida della Renault. A 19 anni, 6 mesi e 18 giorni Kimi diventa inoltre il secondo più giovane di sempre a trionfare in un GP di Formula Uno (dietro solamente a Max Verstappen che si impose in Spagna nel 2016 a 18 anni) e lo fa in grande stile, dominando di fatto in lungo e in largo la corsa odierna sulla pista di Shanghai dopo aver perso momentaneamente la prima posizione al via in favore di Lewis Hamilton. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - UNA NUOVA ALBA! Kimi Antonelli riporta l’Italia in trionfo dopo 20 anni! Storico duello tra Hamilton e Leclerc

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