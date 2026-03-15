Kimi Antonelli riporta l’Italia in trionfo in F1

Kimi Antonelli ha vinto il Gran Premio di Shanghai, riportando l’Italia in testa nel campionato di Formula 1. La gara si è svolta a Shanghai e la vittoria è arrivata dopo 7.300 giorni dall’ultimo successo di un pilota italiano in questa competizione. La vittoria di Antonelli segna un risultato importante per il motorsport italiano.

Ecco da quanto mancava l'Italia sul gradino più alto del podio: Andrea Kimi Antonelli, ce l’hai fatta! Il bolognese della Mercedes ha condotto una gara quasi senza storia per la testa della corsa, facendo Hat Trick, alla sua prima vittoria in carriera. Secondo posto per George Russell, dopo una gara in cui è stato costretto ad accontentarsi dopo il pit durante la Safety Car di Stroll. 3º posto, e primo podio in Ferrari, per Lewis Hamilton, interrompendo quella striscia di gare consecutive non a podio per un pilota che debutta con la Rossa, 25, la più negativa di sempre. Per Hamilton si tratta del ritorno a podio da Las Vegas 2024. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Kimi Antonelli riporta l’Italia in trionfo in F1 Articoli correlati Leggi anche: LIVE F1, GP Cina 2026 in DIRETTA: Kimi Antonelli riporta l’Italia in vetta! Hamilton vince un epico duello con Leclerc! Gp di Shanghai: Kimi Antonelli riporta l'Italia in pole dopo 17 anniAGI - Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di... F1, Kimi Antonelli si racconta a Sky: l'intervista esclusiva integrale alle 17:20 del 18/02 sul 207 Tutto quello che riguarda Kimi Antonelli Temi più discussi: Gp Cina 2026 - Antonelli riporta l’Italia in cima alla Formula 1; Andrea Kimi Antonelli in pole position con la Mercedes nel Gran Premio di Cina, sul circuito di Shanghai, secondo appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il pilota romagnolo - a 19 anni, 6 mesi e 18 giorni - diventa il poleman più giovane della storia (battuto il; Antonelli: Vorrei riportare l'Italia sul gradino più alto del podio; GP Cina, Kimi Antonelli riporta l'Italia in Pole dopo 17 anni: orario e dove vedere la gara in diretta e in chiaro. La griglia di partenza. Kimi Antonelli riporta l'Italia alla vittoria in F1 con la Mercedes a ShanghaiSe quella vittoria di Fisichella era diventata simbolo di un passato glorioso, il trionfo di Antonelli a Shanghai segna l’inizio di una nuova era per l’Italia in Formula 1 ... gpone.com Kimi Antonelli fa l’impresa nel GP Cina: prima vittoria in F1, 2° Russell, Hamilton sul podio con FerrariKimi Antonelli vince il GP di Cina 2026 a Shanghai: prima vittoria in Formula 1 per il pilota Mercedes. Battuto Russell, Ferrari a podio con Hamilton davanti a Leclerc. fanpage.it Andrea Kimi Antonelli ha vinto il Gp della Cina, al volante della Mercedes. E' il primo italiano a imporsi in una gara del Mondiale dopo Giancarlo Fisichella, che il 19 marzo 2006 vinse il Gp della Malesia. Il bolognese, che ha solo 19 anni e mezzo e ieri è divent facebook Zazzaroni e la pole di Kimi Antonelli: «È la ribellione al limite dei 30 all'ora» x.com