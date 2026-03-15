una hotels porta a casa i due punti dopo ci possiamo tutti divertire

L’Una Hotels ha ottenuto una vittoria contro Trieste, portandosi all’ottavo posto in classifica per la prima volta in questa stagione. Dopo mesi di difficoltà e momenti in zona retrocessione, la squadra ha conquistato i due punti e ora può guardare avanti con fiducia. La partita si è conclusa con il successo che permette di festeggiare un risultato importante.

Dopo mesi di patimenti, con periodi passati in piena zona retrocessione, battendo Trieste una settimana fa l’ Una Hotels ha raggiunto, per la prima volta in stagione, l’ottavo posto. Ovvero, per il momento virtualmente, i play-off. Ora l’obiettivo, per coach Priftis e la sua truppa, è rimanerci ed arrivare a conquistare davvero il barrage per la conquista dello scudetto. Da ottobre ad oggi la formazione biancorossa ha fronteggiato infortuni, su tutti quello del lunghissimo degente Cheatham, e cambiato profondamente assetto. Oggi affidato alla coppia di esterni Caupain-Brown, con Barford a garantire genio e sregolatezza la continuità di Williams più la classe di Echenique a presidiare i tabelloni, nonché l’aggressività difensiva di Rossato, che nell’occasione odierna festeggia le 100 presenze in serie A. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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