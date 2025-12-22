CECINA 66 MENS SANA 62 CECINA: Parietti, Sabotig 9, Roventini ne, Pistolesi T. 2, Barbotti 10, Bruci 5, Saccaggi 14, Bruni, Turini 14, Pistolesi N. 12, Pepaj ne, Lancioni ne. Allenatore Da Prato. MENS SANA: Belli ne, Pannini 5, Calviani 9, Cerchiaro 11, Yarbanga 15, Pucci 7, Bucalossi ne, Moretti, Nepi 3, Prosek 10, Jokic 3. Allenatore Vecchi. Arbitri: Nocchi e Pargi. Parziali: 17-23; 40-35; 52-44. CECINA – Senza due pedine chiave come Belli e Perin la Mens Sana lotta per 40 minuti ma cede a Cecina su un campo tradizionalmente difficile e contro una ottima squadra che ha saputo approfittare della complessa condizione fisica con cui i biancoverdi sono arrivati all’ultimo match del 2025. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Mens Sana al tappeto! Pesano troppo le assenze. Cecina ne approfitta e porta a casa i due punti

Seconda sconfitta stagionale per la Note di Siena Mens Sana Basketball, battuta 66-62 sul parquet del Basket Cecina al termine di una gara combattuta e condizionata dalle tante assenze nei biancoverdi - facebook.com facebook