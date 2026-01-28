Una Hotels Sambugaro è ottimista | Possiamo andare oltre la salvezza

Dopo la sconfitta contro Cantù, Sambugaro si mostra ottimista. A tre giorni dal ko casalingo, il general manager della Pallacanestro Reggiana dice che la squadra può ancora salvarsi e andare oltre questa fase difficile. Non nasconde le difficoltà, ma invita a guardare avanti con fiducia.

Il verbo di Sambugaro. A tre giorni dall’imprevista, soprattutto per come è maturata, sconfitta casalinga con Cantù, il general manager della Pallacanestro Reggiana interviene ad ampio spettro sulla situazione. Per il presente e soprattutto, con dichiarazioni chiare, sul breve futuro. Sambugaro, diciamola tutta, dopo un mese di belle prestazioni nessuno si aspettava passi indietro, specie a livello di mentalità. E invece. "E invece dopo un’eccellente prima metà di gara, soprattutto nel terzo quarto, ma anche dopo, siamo stati veramente negativi, specie sotto l’aspetto mentale, e soprattutto non siamo stati aggressivi". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Dopo nove mesi, Una Hotels ottiene una vittoria importante in trasferta contro Udine, un risultato chiave per la permanenza in classifica.

In un finale imprevedibile, Una Hotels Reggio Emilia subisce una sconfitta inattesa contro Cantù, regalando di fatto la salvezza alla squadra avversaria.

Una Hotels, Sambugaro è ottimista: Possiamo andare oltre la salvezzaIl verbo di Sambugaro. A tre giorni dall’imprevista, soprattutto per come è maturata, sconfitta casalinga con Cantù, il general manager della Pallacanestro Reggiana interviene ad ampio spettro sulla ... ilrestodelcarlino.it

La Una Hotels spreca tutto nel finale: al PalaBigi vince Cantù 79-78REGGIO EMILIA – La Pallacanestro Reggiana – oggi in campo maglia nera – perde in volata in casa per 78-79 contro Cantù e, dopo aver accarezzato la quinta vittoria in fila tra campionato e coppa, la te ... reggionline.com

( ` , …) Una delle sconfitte più deludenti degli ultimi anni. Irragionevole e tecnicamente illogico rientrare in campo nella ripresa con quel quintetto e quell’atteggiamento. Ma la Una Hotels, che era uscita dall - facebook.com facebook