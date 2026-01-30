Ciclocross l’Italia parte forte ai Mondiali con un argento nella staffetta mista Vincono i Paesi Bassi

Comincia bene l’Italia ai Mondiali di ciclocross 2026, in corso a Hulst. La squadra azzurra si aggiudica un argento nella staffetta mista, mentre i Paesi Bassi vincono tutte le altre medaglie d’oro. La gara si fa subito interessante, con gli italiani che dimostrano di avere le carte in regola per tenere testa ai favoriti olandesi.

Comincia con un ottimo argento l’avventura dell’Italia ai Campionati Mondiali di ciclocross 2026, in corso di svolgimento a Hulst fino a domenica 1° febbraio. Il movimento azzurro ha conquistato un prezioso secondo posto nella staffetta mista con il sestetto composto nell’ordine da Filippo Grigolini, Stefano Viezzi, Sara Casasola, Elisa Ferri, Giorgia Pellizotti e Filippo Fontana. Il team italiano ha disputato una gara esaltante, guidando la corsa per lunghi tratti e cedendo solamente ai Paesi Bassi. I padroni di casa neerlandesi hanno fatto la differenza nelle ultime due frazioni, balzando in testa grazie all’élite Shirin van Anrooij e difendendo la leadership fino al traguardo con Tibor Del Grosso davanti al nostro Fontana per 16?. 🔗 Leggi su Oasport.it

A Hulst, in Olanda, si sono appena aperti i Mondiali di ciclocross.

