Dramma nel Cilento | morta l' anziana ustionata nell' incendio della sua casa

Nella serata di venerdì, un incendio si è sviluppato nell’abitazione di Centola, nel Cilento, causando gravi conseguenze. Rachele D'Angelo, 80 anni, rimasta gravemente ustionata, non è riuscita a sopravvivere alle ferite riportate. L’accaduto ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale, che si interroga sulle cause e sulle misure di sicurezza adottate.

L'80enne di Centola era giunta nella struttura partenopea in codice rosso, con ustioni estese su oltre il 50 per cento del corpo Non ce l’ha fatta Rachele D'Angelo, l’80enne rimasta gravemente ferita nell’incendio scoppiato venerdì pomeriggio nel suo appartamento a Centola capoluogo. La donna è deceduta, nel tardo pomeriggio di domenica, presso il Centro Grandi Ustionati dell’ospedale “Cardarelli” di Napoli, dove era stata trasferita in condizioni disperate. L’anziana era giunta nella struttura partenopea in codice rosso, con ustioni estese su oltre il 50 per cento del corpo, dopo essere stata soccorsa ed elitrasportata a seguito del violento rogo divampato all’interno della sua abitazione.🔗 Leggi su Salernotoday.it Acciaroli, morta l'anziana ustionata dopo un incendio domestico

Un'anziana donna di 90 anni è deceduta dopo essere rimasta gravemente ustionata in un incendio domestico avvenuto ieri ad Acciaroli, nel comune di Pollica. L'incidente ha coinvolto la sua abitazione, portando i soccorsi sul luogo, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause dell'incendio.

