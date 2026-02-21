L' imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa | fatale il fumo tossico

Sergio Lippi, imprenditore di 54 anni, ha perso la vita a Corteno Golgi a causa di un incendio domestico. Le fiamme si sono sviluppate rapidamente, e l’uomo è stato colto dal fumo tossico mentre cercava di mettersi in salvo. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, ma non sono riusciti a salvarlo. La tragedia ha scosso la comunità locale, che ora si interroga sulle cause dell’incendio.

© Virgilio.it - L'imprenditore Sergio Lippi morto a Corteno Golgi nell’incendio della sua casa: fatale il fumo tossico

Tragedia a Corteno Golgi, comune in provincia di Brescia: l’imprenditore 54enne Sergio Lippi è morto nella mattinata di sabato 21 febbraio, intorno alle 11. L’uomo è stato soffocato dal fumo velenoso che si è sprigionato nel suo appartamento in seguito a un incendio. La vittima era il cugino del sindaco del paese, Giuseppino Lippi. Brescia, morto a Corteno Golgi l'imprenditore Sergio Lippi L'allarme lanciato dal figlio Le parole del sindaco, cugino della vittima: "Morto per asfissia" Brescia, morto a Corteno Golgi l’imprenditore Sergio Lippi Sergio Lippi risiedeva a Como e aveva una seconda casa a Corteno Golgi, ossia l’abitazione in cui si è consumato il dramma e in cui amava trascorrere il tempo libero con amici e parenti. 🔗 Leggi su Virgilio.it Corteno Golgi, esplode stufa a legna: 54enne muore nella sua abitazioneUn uomo di 54 anni ha perso la vita dopo l’esplosione di una stufa a legna nella sua casa di Corteno Golgi. Tragedia a Corteno Golgi: stufa a legna provoca un’esplosione: morto 54enneUna stufa a legna ha causato un’esplosione nella casa di un uomo di 54 anni a Corteno Golgi, provocando la sua morte. Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Brescia, dramma a Corteno Golgi: imprenditore apre la porta e muore a causa dell'esplosione di una stufa a legnaLa tragedia in casa, salvi il figlio minorenne e un suo amico rimasti in garage: inutile l'arrivo dei soccorsi. La vittima è Sergio Lippi, 54 anni, che aveva fondato la Palingeo, molto noto in Valle C ... brescia.corriere.it Filippo Lippi - Madonna con il Bambino ( La Madonna di Palazzo Medici - Riccardi ) tempera su tavola 115 x 71 cm, 1466 / 1469 circa, Palazzo Medici - Riccardi / Firenze. - facebook.com facebook