Trentini ha raccontato a Che tempo che fa le dure condizioni di prigionia. Le celle, tutte di due metri per quattro, avevano una turca che fungeva anche da doccia. Spiega che in alcune, come la cella Rodeo 1, erano in due e le condizioni erano molto dure. Trentini descrive un’esperienza di detenzione difficile, fatta di spazi ristretti e poche comodità.

“La cella Rodeo 1 – ma ne ho cambiate molte – erano tutte due metri per quattro con una turca che faceva anche da doccia, eravamo in due in cella. I cambi di cella non erano mai giustificati, come nessun’altra azione del resto: venivano, ti dicevano di vestirti, di prendere le tue poche cose e ti cambiavano di cella. Le condizioni di prigionia erano molto molto dure “. Così Alberto Trentini, l’attivista italiano, detenuto per 423 giorni in Venezuela, ospite di Che tempo che fa, racconta le condizioni della sua prigionia. “Avevamo l’acqua per farci la doccia e per la latrina due volte al giorno, a orari sempre differenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cella di 2 metri per 4 con una turca che faceva anche da doccia. Le condizioni di prigionia erano molto dure”: il racconto di Trentini a Che tempo che fa

Approfondimenti su Trentini Racconto

Alberto Trentini torna a parlare dopo 423 giorni di detenzione.

Alberto Trentini racconta i 423 giorni passati in cella, una stanza di 2 metri per 4 con una latrina.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Trentini Racconto

Argomenti discussi: Alberto Trentini da Fazio: Cella di 2 metri per 4, mi hanno interrogato con la macchina della verità; Che tempo che fa, Alberto Trentini: 423 giorni in una cella di 2 metri per 4 e una latrina. Mi hanno interrogato con la macchina della verità - Il video; Trentini: Ci tenevano in due in una cella di 2 metri per 4. Sono stato interrogato con la macchina della verità; La cella due metri per quattro, la macchina della verità, l'interrogatorio incappucciato e ammanettato: Alberto Trentini racconta i 423 giorni in carcere in Venezuela.

Alberto Trentini da Fazio: Cella di 2 metri per 4, mi hanno interrogato con la macchina della veritàIl cooperante detenuto in Venezuela per oltre un anno e liberato lo scorso 12 gennaio ospite a Che tempo che fa ... msn.com

Trentini: «Ci tenevano in due in una cella di 2 metri per 4. Sono stato interrogato con la macchina della verità»«Verso gennaio dell'anno scorso, senza tanti giri di parole, il direttore del carcere ci ha detto che eravamo delle pedine di scambio. Lo hanno detto a tre detenuti che ce ... ilmattino.it

Ospite a “Che tempo che fa”, Alberto Trentini parla per la prima volta dei suoi 423 giorni da prigioniero in Venezuela. Il cooperante veneziano ha raccontato di aver saputo a gennaio 2025 di essere una pedina di scambio, ha descritto la vita in una cella 2 metri - facebook.com facebook