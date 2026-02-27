Un tram è deragliato in viale Vittorio Veneto a Milano causando due morti e 48 feriti. Secondo le prime ipotesi, il conducente avrebbe avuto un malore prima dell’incidente. Soccorritori e forze dell’ordine sono intervenuti sul posto per prestare assistenza e gestire la situazione. La dinamica esatta dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Il tragico incidente avvenuto oggi nel cuore di Milano ha scosso profondamente l’intera cittadinanza, trasformando un normale pomeriggio di transito in uno scenario di soccorsi frenetici e dolore. Un tram della linea urbana è deragliato in viale Vittorio Veneto, terminando la sua corsa contro un palazzo adiacente ai Bastioni di Porta Venezia. Il bilancio provvisorio è drammatico e parla di due vittime accertate e almeno quaranta feriti, di cui alcuni in condizioni critiche. La violenza dell’impatto è stata tale da deformare la struttura del convoglio e danneggiare visibilmente la facciata dell’edificio coinvolto, mentre i testimoni oculari descrivono una scena surreale caratterizzata da un’alta velocità insolita per quel tratto cittadino. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Tram deraglia in viale Vittorio Veneto, due morti e 48 feriti: ipotesi malore per il conducente

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: due morti e 38 feritiIl convoglio della linea 9, diretto da piazza Repubblica verso Porta Venezia, è uscito dai binari poco dopo le 16 ed è finito contro un edificio...

Milano, tram deraglia in viale Vittorio Veneto: due morti e oltre 40 feritiIl bilancio è pesante: due uomini hanno perso la vita e oltre 40 persone sono rimaste ferite, di cui due in gravi condizioni.

Sono disponibili contenuti utili per approfondire la notizia.

Temi più discussi: Deraglia, invade a forte velocità i binari della corsia opposta e si schianta contro un palazzo all’angolo con via Lazzaretto. È la sequenza ripresa dalla telecamera di un’auto che nel pomeriggio stava percorrendo viale Vittorio Veneto da Porta Venezia verso pi; Milano, un tram deraglia a forte velocità: due morti e 39 persone ferite; Il conducente del tram deragliato a Milano: 'Mi sono sentito male'; Tram deraglia a Milano e si schianta contro un palazzo, le immagini.

Milano, tram deraglia e travolge i passanti: 2 morti e 39 feritiUn tram della linea 9 è uscito dai binari in viale Vittorio Veneto, finendo la corsa a grande velocità contro un edificio. Si indaga per omicidio colposo ... rainews.it

Tram deraglia a Milano, è un disastro: Impatto devastante. Due morti e 48 feritiUn bilancio pesantissimo, di 2 morti e 48 feriti e un tram deragliato nel cuore di Milano in pieno giorno. La tragedia arriva poco dopo le 16 quando ... iltempo.it

MILANO, DERAGLIAMENTO DEL TRAM 9: DUE MORTI E 38 FERITI Viale Vittorio Veneto, bilancio grave e indagini in corso: tre feriti in condizioni critiche, si valuta l’ipotesi di un malore del conducente https://www.calabriainchieste.it/2026/02/27/milano-deragl - facebook.com facebook

"Mi sono sentito male, ho avuto un malore": è quanto avrebbe detto il conducente del tram deragliato oggi pomeriggio a Milano ad alcuni colleghi intervenuti in viale Vittorio Veneto. L'uomo, che è stato portato in ospedale per accertamenti, sarà ascoltato que x.com