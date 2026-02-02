Ultimissime Juve LIVE | come nasce l’idea Icardi Le ultime sull’infortunio di Yildiz

La Juventus sta lavorando per rafforzare l’attacco e sta pensando a Mauro Icardi come possibile rinforzo. Intanto, continuano a circolare notizie sull’infortunio di Yildiz, che potrebbe tenerlo fuori a lungo. La società bianconera monitora la situazione e valuta le prossime mosse da qui alla sessione di mercato.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 2 febbraio 2026. Infortunio Yildiz, cosa trapela e quali partite può saltare: «Chi lo ha trattato ha detto che.». Ore 08.35 – Infortunio Yildiz, cosa trapela e quali partite può saltare: «Chi lo ha trattato ha detto che.» Icardi alla Juve: ecco come è nata davvero l’idea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: come nasce l’idea Icardi. Le ultime sull’infortunio di Yildiz Approfondimenti su Juventus News Ultimissime Juve LIVE: le ultime su Holm, sondaggio per Icardi Questa mattina, la Juventus ha aperto un sondaggio tra i tifosi per conoscere l’opinione su Mauro Icardi, mentre si aspetta ancora una decisione ufficiale su Holm. Ultimissime Inter LIVE: le contromisure di Chivu per Szoboszlai. Le ultime sull’infortunio di Dumfries La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Juventus News Argomenti discussi: Le notizie di calciomercato del 26 gennaio 2026: Juve su Kolo Muani. Maldini alla Lazio, Roma su Carrasco; Calciomercato, le news di oggi in diretta; Calciomercato Live: Juve su Norton-Cuffy e Kolo Muani, il PSV pesca in Italia, Sterling lascia il Chelsea; Se Bremer ora fa anche doppietta... Juve straripante, poker al Parma e quarto posto. Calciomercato live: Juve su Kolo Muani, idea Sorloth. L’Inter non molla Diaby. Milan, caso MatetaUltimo giorno di trattative. Spalletti aspetta una punta, Chivu un esterno. Supplemento di visite del club rossonero per il bomber del Crystal Palace. Roma: ... lastampa.it Parma-Juventus 1-4, risultato finale della partita di Serie A: doppietta di Bremer, gol di McKennie e David, autogol di Cambiaso, gli highlightsLa diretta live di Parma-Juventus di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it #Icardi può andare alla #Juve Le ultimissime qui - facebook.com facebook #Icardi può andare alla #Juve Le ultimissime qui x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.