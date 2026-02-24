Udinese Runjaic nel post gara | Davis ci manca molto puntiamo a recuperarlo per la partita contro la Fiorentina

Runjaic ha dichiarato che la squadra sente molto l’assenza di Davis, che potrebbe tornare disponibile per la prossima partita contro la Fiorentina. La partita contro il Bologna si è conclusa con una sconfitta di misura, lasciando i tifosi in apprensione. Runjaic ha spiegato che il team lavora per migliorare le prestazioni, anche senza il giocatore chiave. La squadra si prepara ora alla sfida successiva, sperando di recuperare alcuni infortunati.

© Calcionews24.com - Udinese, Runjaic nel post gara: «Davis ci manca molto, puntiamo a recuperarlo per la partita contro la Fiorentina»

