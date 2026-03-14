PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1 | Boga e Yildiz fanno volare Spalletti Zaniolo fumoso

Nella 29ª giornata di Serie A, l'Udinese e la Juventus si sono affrontate al ‘Bluenergy Stadium’ con la Juventus che ha vinto 1-0 grazie a un gol di Boga, mentre Yildiz ha contribuito alla vittoria. Spalletti si è visto sorridere con questa prestazione, mentre Zaniolo ha avuto una partita sottotono. Sono stati assegnati voti e sono stati evidenziati i giocatori più e meno efficaci del match.

Voti, top e flop del match del ‘Bluenergy Stadium’, valido per la 29° giornata del campionato di Serie A La gioia di Boga (Ansa) – Calciomercato.it Le pagelle di Udinese-Juve. UDINESE TOP: Okoye 7 – Tiene in piedi tutta la baracca, superandosi nel primo tempo in un paio di occasioni dopo il vantaggio ospite su Boga. Vola nella ripresa su Locatelli, mentre nel finale ipnotizza Miretti. Alla fine però non basta ai friulani per riprendere la Juve. FLOP: Zaniolo 4,5 – Un passo indietro per il numero dieci, che era tornato protagonista nelle ultime uscite dell’Udinese. Indisponente e mai pericoloso, fa rumoreggiare il pubblico nella ripresa dopo aver sprecato una ripartenza interessante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - PAGELLE e TABELLINO Udinese-Juventus 0-1: Boga (e Yildiz) fanno volare Spalletti, Zaniolo fumoso Articoli correlati Udinese-Juventus: le ufficiali. Spalletti lancia il tridente Yildiz-Boga-ConceiçaoLa Juventus di Luciano Spalletti scende in campo al Friuli per il posticipo delle 20:45, con l’obiettivo dichiarato di blindare la zona Champions e... PAGELLE e TABELLINO Juventus-Pisa 4-0: Yildiz il regalo per Spalletti, David fa arrabbiare lo StadiumVoti, top e flop del match dell’Allianz Stadium, valevole per la 28° giornata del campionato di Serie A. Contenuti utili per approfondire PAGELLE e TABELLINO Udinese Juventus 0... Temi più discussi: Atalanta-Udinese 2-2, pagelle e tabellino: la Dea la riprende in rimonta, Scamacca risponde a Kristensen e Davis; Scamacca rovina la festa all'Udinese: l'Atalanta evita il tonfo; Juventus-Pisa 4-0, pagelle e tabellino: Yildiz trascinatore, Thuram onnipresente, Conceicao elettrico, Boga frizzante, David fantasma; Benfica - Porto in Diretta Streaming | DAZN IT. Udinese-Juventus: cronaca diretta live e risultato in tempo realeDiretta Udinese-Juventus di sabato 14 marzo 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Dove vedere in tv e in streaming la partita di Serie A ... calciomagazine.net Formazioni UFFICIALI Udinese-Juventus: il verdetto finale su Atta, David e il ruolo di YildizFormazioni ufficiali Udinese Juventus - Tutto pronto allo stadio Friuli di Udine, teatro della sfida tra l'Udinese e la ... fantamaster.it Serie A, Udinese-Juventus 0-1 dopo i primi 45': la squadra di Spalletti cerca un posto in Champions Napoli-Lecce 2-1: azzurri a -9 dalla capolista Inter-Atalanta 1-1. Domani Verona-Genoa, Como-Roma, Lazio-Milan. Il Toro ha battuto 4 a 1 il Parma. Segui la cr - facebook.com facebook #Yildiz crea, #Boga segna: #Udinese- #Juventus 0-1 dopo i primi 45' x.com