Infastidisce i clienti del bar poi prende a pugni i titolare e i carabinieri

Nella notte di Riccione, un locale è stato teatro di un episodio di tensione. Un uomo, in stato di agitazione, ha disturbato i clienti, causando disagio tra gli avventori. La situazione è degenerata quando il soggetto ha aggredito fisicamente il titolare e le forze dell’ordine intervenute. L’episodio sottolinea l’importanza di mantenere comportamenti civili e di sicurezza in ambienti pubblici.

