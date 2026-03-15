Ubriaco al volante invade la corsia su Ponte San Francesco e si scontra con un' altra auto

Nella notte tra sabato e domenica, poco dopo le 4, un uomo alla guida di una Ford Kuga proveniente da lungadige Galtarossa ha perso il controllo del veicolo su Ponte San Francesco. Il conducente, visibilmente sotto effetto di alcol, ha invaso la corsia opposta e si è scontrato con una Maserati Grecale che transitava in quel momento. L’incidente ha causato danni ai veicoli coinvolti.

Lo scontro è stato inevitabile ed entrambi i mezzi hanno subito danni ingenti. Sul posto si è diretto il personale della polizia locale di Verona, che ha provveduto a chiudere il ponte per effettuare i rilievi, nel corso dei quali è emerso lo stato di ebbrezza del conducente della Ford, che è stato dunque denunciato alla procura scaligera. Pesanti le conseguenze per l'automobilista, anche se si tratta di un incidente senza feriti: ammenda da 800 a 3.200 euro, arresto fino a 12 mesi, sospensione della patente da 1 a 2 anni. Tutte sanzioni che saranno aumentate di un terzo dal giudice perché avvenute tra le 22 e le 7 del mattino. Infine due anni di obbligo di alcolock sul veicolo che si vorrà guidare una volta terminata la sospensione della patente. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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