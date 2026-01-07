ubriaco alla guida invade la corsia opposta e uccide un agente di polizia

Nella notte dell’Epifania, un incidente stradale ha causato la morte di Alessandro Landriscina, agente di polizia penitenziaria di 51 anni. L’incidente si è verificato tra il 6 e il 7 gennaio, quando un veicolo, guidato sotto l’effetto di alcol, ha invaso l’altra corsia, investendo e uccidendo il poliziotto. Un episodio che solleva ancora una volta il tema della guida sotto l’influenza di sostanze.

Incidente mortale nella notte dell'Epifania. A perdere la vita poco dopo la mezzanotte tra il 6 e il 7 gennaio è stato Alessandro Landriscina, agente di polizia penitenziaria di 51 anni, padre di due figli. Stava rientrando a casa dopo il turno di lavoro nel carcere di Ivrea (Torino).

