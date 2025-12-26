Albino. Un Natale da dimenticare per un 25enne di Albino che poco dopo la mezzanotte, tra giovedì 25 e venerdì 26 dicembre, in viale Ferruccio Parri ha perso il controllo della sua auto, una Ford Puma, andando a sbattere contro due vetture in sosta per poi ribaltarsi con la propria. Il giovane è risultato in condizioni psicofisiche alterate dovute all’assunzione di sostanze alcoliche. Il 25enne è risultato positivo all’etilometro. Fortunatamente è sceso dall’auto illeso. Sul posto i carabinieri di Clusone, coordinati dal capitano Guadalupi, e le squadre dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dei veicoli. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Gualtieri, urta veicolo in sosta e si ribalta in auto

Leggi anche: Urta un mezzo in sosta e l'auto si ribalta su un fianco: l'incidente in via D'Avalos [FOTO]

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta.

Albino, ubriaco al volante: urta due auto in sosta e si ribalta - L'ubriaco al volante è un 25enne di Albino, poi risultato positivo all'etilometro. bergamonews.it