A due settimane dall’attacco statunitense e israeliano, Teheran ha annunciato pubblicamente la volontà di assassinare il premier israeliano. Netanyahu si affida a un sistema di sicurezza complesso che comprende videocamere, scanner e bodyguard mascherati, mentre nel paese continuano le tensioni e le minacce aperte da parte dell’Iran. La presenza di dispositivi avanzati e di protezione personale di alto livello caratterizza la sua sicurezza quotidiana.

Tel Aviv, 15 marzo 2026 – L'Iran non lo nasconde più: a due settimane dall'attacco statunitense e israeliano, e giorni di tensioni senza stop, Teheran ha dichiarato pubblicamente che intende assassinare il premier dello Stato ebraico, Benjamin Netanyahu. Di certo non sarà un'operazione semplice: il dispiegamento di forze che circonda Netanyahu non è solo una questione di protocollo, ma un apparato in continua mutazione che riflette le tensioni politiche e legali di Israele. Negli ultimi anni, la protezione del primo ministro si è trasformata da una scorta imponente a un sistema di sicurezza 'estremo', caratterizzato da tecnologie aeroportuali e, paradossalmente, dalla necessità di nascondere i volti degli stessi agenti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Tutti i segreti della sicurezza di Netanyahu: videocamere, scanner e bodyguard mascherati

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