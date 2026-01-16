scanner cinesi in italia e sicurezza nazionale il caso nuctech e i timori usa

Recentemente, è emerso un dibattito sulla presenza di scanner cinesi in Italia, con particolare attenzione al caso Nuctech. La questione, riportata da Bloomberg, solleva preoccupazioni riguardo alla sicurezza nazionale e alle implicazioni geopolitiche. Questo episodio va oltre i semplici contratti commerciali, evidenziando il ruolo di strumenti di sorveglianza stranieri nel contesto italiano e le tensioni internazionali tra Stati Uniti e Cina.

La notizia arriva da Bloomberg e ha un peso politico ben più pesante degli appalti e dei contratti in questione. Secondo quanto riferito dall’agenzia, gli Stati Uniti avrebbero esercitato pressioni dirette sull’Italia per ottenere la cancellazione di appalti pubblici assegnati a Nuctech, azienda cinese specializzata in scanner per merci, bagagli e persone, ritenuta da Washington un rischio per la sicurezza nazionale. Nel corso del 2025, diplomatici americani avrebbero presentato formali proteste a Roma per tentare di annullare l’esito di gare pubbliche, per un valore stimato intorno ai 20 milioni di euro, relative alla fornitura di macchinari di scansione destinati all’Agenzia delle Dogane. 🔗 Leggi su Formiche.net

