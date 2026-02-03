Dopo i vandalismi | Ex Mof più sicurezza e nuove videocamere
Dopo le ultime azioni vandaliche, le autorità promettono di aumentare la sicurezza e installare nuove videocamere in zona. La strada torna a essere al centro delle discussioni tra cittadini e politici, dopo un’altra notte di tensione e paura.
Via Rampari di San Paolo torna al centro del dibattito politico e cittadino dopo l’ennesima notte di paura. Auto danneggiate, tentativi di scasso e furti hanno riacceso la rabbia dei residenti, che denunciano una situazione di insicurezza ormai cronica. A sollevare il caso è un’interpellanza del consigliere comunale del Pd Davide Nanni, che chiama in causa direttamente sindaco e giunta chiedendo risposte concrete e rapide. I fatti risalgono alla notte tra il 29 e il 30 gennaio, quando "sono stati compiuti atti vandalici, con tentativi di scasso e furto, alle auto parcheggiate in via Rampari di San Paolo", scrive Nanni nel documento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Più videocamere e un'interlocuzione con la Marina Militare. Il Comune corre ai ripari e promette più controlli al Parco del Cardeto
Dopo il taglio di sette alberi nel Parco del Cardeto, il Comune di Ancona ha annunciato un incremento dei controlli e una maggiore interlocuzione con la Marina Militare per tutelare l’area e prevenire ulteriori atti vandalici.
"Sicurezza migliorata, ma furti e vandalismi sopra la media"
