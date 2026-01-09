Ragazzo precipita dal dirupo e si frattura la caviglia | incidente in Costiera Amalfitana

Un escursionista è caduto da un dirupo a Montepertuso, frazione di Positano, in Costiera Amalfitana, riportando una frattura alla caviglia. L'incidente si è verificato durante un'escursione, richiedendo l'intervento dei soccorsi per le cure del caso. La zona, nota per il paesaggio suggestivo, può presentare rischi legati alle condizioni del terreno. È importante rispettare le raccomandazioni di sicurezza durante le escursioni in aree naturali.

