Incidente sui sentieri delle Madonie svedese cade durante escursione | recuperato con l’elicottero

Durante un'escursione nei sentieri delle Madonie, un escursionista svedese è caduto e ha riportato alcune ferite. L’incidente è avvenuto nel territorio di Isnello, mentre percorreva il percorso da Isnello a Pizzo Croce, in compagnia della moglie. Sul posto sono intervenuti i soccorritori con un elicottero, che ha effettuato il recupero dell’escursionista. L’intervento si è concluso con il trasporto in codice di media gravità.

Intervento di soccorso nel territorio di Isnello per un escursionista di nazionalità svedese che, in compagnia della moglie, stava percorrendo il sentiero che conduce da Isnello a Pizzo Croce. Durante l'escursione, l'uomo è caduto lungo il tracciato, riportando un trauma a un arto inferiore che.

