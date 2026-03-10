Napoli tutto pronto per la Bmt 2026 | focus su Mezzogiorno lusso e turismo innovativo

A Napoli, la ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, si terrà giovedì 12 marzo alla Mostra d’Oltremare. La manifestazione inizierà alle 11.30 e vedrà la partecipazione del ministro del Turismo. L’evento si concentrerà su temi legati al Mezzogiorno, al settore del lusso e al turismo innovativo.

Tutto pronto alla Mostra d’Oltremare di Napoli per l’inaugurazione della ventinovesima edizione della Bmt, Borsa Mediterranea del Turismo, in programma giovedì 12 marzo alle ore 11,30 alla presenza del ministro del Turismo Daniela Santanchè. Alla cerimonia inaugurale della principale borsa turistica del Sud Italia, organizzata dalla Progecta di Angioletto de Negri, saranno presenti il vicepresidente del Senato Gian Marco Centinaio, il consigliere del ministro del Turismo per i rapporti istituzionali Gianluca Caramanna, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’assessore al Turismo della Regione Campania Enzo Maraio, l’asessore al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli Teresa Armato e il presidente di Enit, Alessandra Priante. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Turismo accessibile, alla Bmt di Napoli Cosy For You presenta il progetto Mare e MontiLa promozione del turismo accessibile in Campania passa anche dalla Borsa Mediterranea del Turismo, in programma dal 12 al 14 marzo alla Mostra...

BMT 2026, Worldtours: servono regole nel turismoIl turismo in Campania continua a registrare numeri importanti, confermando Napoli e il territorio regionale come una delle destinazioni più...

