Il presidente ha dichiarato che le sanzioni alla Russia saranno ripristinate una volta terminata la crisi attuale. Nel frattempo, la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue, con nuovi scontri e tensioni che si estendono in diverse aree del Medio Oriente. La situazione sul campo resta molto complessa, mentre le operazioni militari e diplomatiche continuano a evolversi senza sosta.

La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Nella notte forti esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro obiettivi israeliani e basi americane in Iraq e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump annuncia l’impegno di diversi Paesi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e ribadisce che le sanzioni alla Russia torneranno una volta conclusa la crisi energetica provocata dal conflitto. Intanto cresce la tensione regionale: droni e missili intercettati su Arabia Saudita e Giordania, mentre in Libano nuovi raid israeliani provocano vittime civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Trump sulle sanzioni alla Russia: “Torneranno appena finirà la crisi”. Guerra Iran, coalizione per Hormuz

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