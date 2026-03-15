Trump sulle sanzioni alla Russia | Torneranno appena finirà la crisi Guerra Iran coalizione per Hormuz
Il presidente ha dichiarato che le sanzioni alla Russia saranno ripristinate una volta terminata la crisi attuale. Nel frattempo, la guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele prosegue, con nuovi scontri e tensioni che si estendono in diverse aree del Medio Oriente. La situazione sul campo resta molto complessa, mentre le operazioni militari e diplomatiche continuano a evolversi senza sosta.
La guerra tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi mentre nuovi fronti si accendono in tutto il Medio Oriente. Nella notte forti esplosioni a Teheran e allarmi aerei in Israele, mentre i Pasdaran rivendicano attacchi contro obiettivi israeliani e basi americane in Iraq e Kuwait. Il presidente americano Donald Trump annuncia l’impegno di diversi Paesi per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz e ribadisce che le sanzioni alla Russia torneranno una volta conclusa la crisi energetica provocata dal conflitto. Intanto cresce la tensione regionale: droni e missili intercettati su Arabia Saudita e Giordania, mentre in Libano nuovi raid israeliani provocano vittime civili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
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