Nella notte, la guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele si fa più rischiosa. Il presidente statunitense ha respinto le proposte di mediazione, affermando di aver sconfitto i propri avversari e annunciando una coalizione per il Golfo di Hormuz. La tensione tra le parti rimane alta, senza segnali di immediato allentamento.

La guerra tra Stati Uniti, Iran e Israele entra in una fase ancora più pericolosa. Nella notte il presidente americano Donald Trump ha annunciato un massiccio raid aereo sull’isola iraniana di Kharg, principale terminale petrolifero della Repubblica islamica e snodo strategico dell’export energetico di Teheran. Secondo Washington l’operazione avrebbe distrutto gli obiettivi militari presenti sull’isola, evitando però – almeno per ora – le infrastrutture petrolifere. Il messaggio politico e militare lanciato dalla Casa Bianca è chiaro: se l’Iran continuerà a bloccare o minacciare il traffico nello Stretto di Hormuz, gli Stati Uniti sono pronti a colpire direttamente le reti petrolifere iraniane. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Guerra in Iran, Trump respinge offerte mediazione: “Li abbiamo sconfitti, ora coalizione per Hormuz”

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