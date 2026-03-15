Donald Trump ha dichiarato di non essere ancora disposto a chiudere un accordo per fermare il conflitto con l’Iran, anche se Teheran ha mostrato disponibilità. La sua dichiarazione ha suscitato attenzione, mentre Seul ha detto che valuterà la richiesta di impegno sulla sicurezza nello Stretto di Hormuz. Nel frattempo, le forze dei Pasdaran hanno minacciato di uccidere il leader israeliano. Araghchi ha riferito che Mojtaba Khamenei sta bene.

Donald Trump ha affermato di non essere ancora pronto a stringere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, nonostante la disponibilità di Teheran: "Non so nemmeno se Mojtaba Khamenei sia vivo". 'E' vivo e sta bene, fa sapere Teheran. I pasdaran minacciano di morte Netanyahu: "Continueremo a dargli la caccia". Trump non è pronto per l'accordo che concluda la guerra Il presidente americano Donald Trump ha affermato di non essere ancora pronto a stringere un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran, nonostante la disponibilità di Teheran. La ragione, ha affermato il tycoon in un'intervista telefonica alla Nbc, è "perché i termini non sono ancora abbastanza buoni", rifiutandosi di fornire i termini in questione. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Trump chiede impegno per la sicurezza di Hormuz, Seul: "Valuteremo". Araghchi: "Mojtaba Khamenei sta bene". I Pasdaran: "Uccideremo Netanyahu"

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