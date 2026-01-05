Prima pagina Corriere dello Sport | Milan che mira | ha segnato 11 gol con il primo tiro

Nella prima pagina del Corriere dello Sport di oggi, lunedì 5 gennaio 2026, si evidenzia come il Milan abbia segnato 11 gol con il primo tiro in questa stagione. La rassegna stampa si concentra sulle ultime notizie del club rossonero e sulle novità di calciomercato, offrendo un quadro aggiornato sull’andamento della squadra e sui possibili sviluppi futuri.

La prima pagina del Corriere dello Sport in edicola oggi, lunedì 5 gennaio 2026. Rassegna stampa con le news su Milan e calciomercato.

Corriere dello Sport titola: "Napoli, il derby di Sarri" - "Il corto muro": così il Corriere dello Sport oggi in edicola apre in prima pagina per definire il pareggio della Juventus contro il Lecce, con un gioco di parole rispetto al ... tuttonapoli.net

Corriere dello Sport: "Napoli, cambia tutto sul mercato" - Titola così in prima pagina il Corriere dello Sport, che si concentra sul calciomercato. tuttonapoli.net

