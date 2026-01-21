Dopo mesi in casa Ravi giunge in canile e ha bisogno di qualcuno che lo ami per sempre

Dopo mesi trascorsi in casa con una famiglia che lo ha accolto e curato, Ravi arriva in canile. Ora cerca una nuova persona che possa offrirgli affetto e stabilità per sempre. Questo giovane cane ha bisogno di un ambiente tranquillo e di un amore duraturo, pronto a condividere il suo cammino con chi saprà accoglierlo con gentilezza e pazienza.

Ormai indesiderato, ora Ravi cerca una famiglia che possa amarlo per sempre, senza se e senza ma. Senza tempo. È un cucciolotto di taglia media, testato e castrato, dolcissimo È arrivato in canile dopo aver trascorsi mesi in casa, in una famiglia, che l'ha sfamato e tenuto al sicuro. Ora che cucciolo non è più, Ravi – che in indiano vuol dire sole – è un po' cresciuto, è più curioso, va oltre il suo piccolo confine. E questo a chi lo ha ospitato non va più bene. Da qui la decisione di portarlo in canile, sprovvisto di chip e senza un guinzaglio per uscire. Ravi però non capisce che era in stallo e chi lo aveva cresciuto fino a qualche giorno fa ora non lo vuole più.

