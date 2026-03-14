Dimentica mille lire nel libretto di risparmio per 63 anni e oggi vale oltre 50mila euro il caso vicino Lecco

Dopo 63 anni, un uomo ha ritrovato un libretto di risparmio con mille lire che aveva dimenticato. Ora, quel piccolo deposito potrebbe valere più di 50.000 euro. La scoperta è avvenuta vicino a Lecco, dove il libretto era stato conservato senza essere mai toccato. La vicenda ha attirato l'attenzione di chi si occupa di finanza e collezionismo.

In provincia di Lecco un uomo ha ritrovato dopo 63 anni un libretto di risparmio aperto dai genitori nel 1963 con mille lire. Il documento, rimasto in un baule dimenticato, potrebbe oggi valere oltre 50mila euro tra interessi e rivalutazione. In Italia non è un caso isolato: altri libretti storici riemersi hanno dato origine a cause e richieste di rimborso. Un tesoro nel libretto di risparmio “Se potessi avere mille lire al mese” recitava una celebre canzone di tanti anni fa. E ne sono passati davvero tanti dal 1963, quando una coppia apriva un libretto di risparmio nel quale, per decenni, sarebbero rimaste proprio mille lire. Il piccolo deposito risalente a più di sessant’anni fa si è infatti trasformato, col passare del tempo, in una somma molto più consistente. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Dimentica mille lire nel libretto di risparmio per 63 anni e oggi vale oltre 50mila euro, il caso vicino Lecco Articoli correlati Margno, ritrova un libretto di risparmio del 1963 con mille lire: “Valgono 50mila euro, avvio la pratica per il rimborso”Margno (Lecco), 10 marzo 2026 – Mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 su un libretto al portatore della Cassa di risparmio di Trieste. Leggi anche: Il vecchio libretto postale. Un tesoro da mille lire Una raccolta di contenuti su Dimentica mille Discussioni sull' argomento Trova in un baule un libretto di risparmio del 1963, poi la sorpresa: le mille lire valgono un patrimonio; Libretti di risparmio, titoli e depositi dimenticati nei cassetti: come riscuoterli? Risponde l’avvocato. Mille lire dimenticate per più di 60 anni valgono un tesoroAGI - A volte la realtà si diverte a imitare la sceneggiatura di una commedia teatrale, con tanto di colpi di scena e tesori nascosti sotto la polvere. È la storia, quasi incredibile, che arriva dall’ ... msn.com «Libretto di risparmio con mille lire ritrovato in un baule, oggi vale 50mila euro». La battaglia per il rimborsoUn libretto di risparmio perduto e ritrovato dopo oltre 50 anni in un vecchio baule. Sopra c'erano mille lire, depositate il 25 ottobre 1963 ... msn.com I Mici di Loana. Yann Tiersen · Comptine d'un autre été, l'après-midi. Io non ho randagi. Ho gatti che non hanno dimenticato la dolcezza. Chi pensa che i gatti di colonia siano animali diffidenti o selvatici non ha mai visto i miei gatti. Appena arrivo si avvicinano t - facebook.com facebook