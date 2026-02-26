Monteiasi | cisterna si ribalta chiuso tratto di strada statale Verso Taranto

Un incidente si è verificato sulla strada statale tra Brindisi e Taranto, vicino allo svincolo per Monteiasi. Un camion con cisterna si è ribaltato, causando la chiusura temporanea del tratto di strada. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le autorità per gestire la situazione e ripristinare la circolazione. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Incidente sulla superstrada Brindisi – Taranto nelle vicinanze dello svincolo per Monteiasi. Si è ribaltato un camion con cisterna. Intervenuta un’ambulanza del 118 ed i vigili del fuoco. Strada bloccata in direzione Taranto. (Francesco Ruggieri) L'articolo proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Monteiasi: cisterna si ribalta, chiuso tratto di strada statale Verso Taranto Caduta massi in strada, operazioni di ripristino ancora in corso: resta chiuso tratto della Statale 89A seguito di un movimento franoso che ha causato il distacco di un grosso masso del costone che sovrasta la SS 89 ‘Garganica’ al km 137,600, si rende... Scontro tra due furgoni, olio in strada e tratto chiuso in FiPiLi. Lunghe code verso PisaMontopoli Valdarno, 5 dicembre 2025 – Code e caos in FiPiLi a causa di un incidente stradale nel tratto compreso tra Santa Croce sull’Arno e...