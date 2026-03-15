Forte nevicata in Valtellina chiuso tratto della Statale 36 che porta a Madesimo

Una forte nevicata ha interessato la Valtellina, causando la chiusura di un tratto della Statale 36 che collega alla località di Madesimo. Nel fine settimana, in Lombardia, il maltempo ha portato pioggia in pianura e neve in montagna. La zona di Madesimo è stata particolarmente colpita dal vento e dalla neve, che hanno reso impraticabili alcune strade.

Madesimo (Sondrio), 15 marzo 2026 – Lombardia flagellata dal maltempo nel fine settimana. Se in pianura si sono registrati forti acquazzoni, in montagna è tornata la neve. Chiusa, domenica mattina, la strada statale 36 ‘ del Lago di Como e dello Spluga’ dal km 137 al km 140 a Madesimo, in provincia di Sondrio, a causa di una fitta nevicata. Sul posto sono subito intervenute le squadre Anas al fine di ristabilire le adeguate condizioni di transito e percorrenza. Madesimo non risulta comunque isolata. Colpito anche il Varesotto. Colpita anche la provincia di Varese. Maggiormente interessate da una forte nevicata sono state le zone della Valganna, Brinzio e Castello Cabiaglio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Forte nevicata in Valtellina, chiuso tratto della Statale 36 che porta a Madesimo Articoli correlati Cade un albero sulla carreggiata: chiuso un tratto della statale 19 delle CalabrieStatale 19 Chiusa a Pertosa: Maltempo e la Fragilità del Territorio Salernitano Un tratto della statale 19 delle Calabrie, nei pressi di Pertosa, in... Cade un albero sulla carreggiata: chiuso un tratto della statale 19 delle Calabrie, a PertosaDisagi sulla strada statale 19 “delle Calabrie”: è stato provvisoriamente chiuso un tratto della carreggiata in corrispondenza del km 48,800, a...