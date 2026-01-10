Lutto nel mondo dell' automobilismo | addio a Roberto Regitori portatore sano di allegria e sorrisi

È scomparso Roberto Regitori, figura nota nel mondo dell'automobilismo forlivese, all'età di 77 anni. La sua morte rappresenta una perdita per la comunità locale. I funerali si terranno lunedì alle 14 nella chiesa di San Pio X, in via Ribolle 110. La salma è attualmente alla camera mortuaria dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì.

