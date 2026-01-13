La commozione di Tajani in Senato al ricordo della tragedia a Crans-Montana
Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ricordato la tragedia di Crans-Montana, definendola una ferita aperta per l’intera comunità nazionale. Nel suo intervento in Senato, Tajani ha espresso vicinanza alle vittime e alle loro famiglie, evidenziando l’importanza di mantenere vivo il ricordo di quei fatti. Un momento di riflessione che ha suscitato emozione e rispetto, sottolineando la gravità di quanto accaduto.
"La tragedia di Crans-Montana è una ferita aperta per l'intera comunità nazionale", così ha parlato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani della strage di capodanno.
