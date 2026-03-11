a fornacette torna il trofeo custom teak

Il 15 marzo a Fornacette si svolgerà la terza edizione del Trofeo Custom Teak, una gara di corsa su strada di 10 chilometri con partenza e arrivo presso l’azienda Custom Teak in via Dante Alighieri. Dopo il successo della passata edizione, l’evento torna nella cittadina toscana, attirando partecipanti da diverse zone. La competizione si svolgerà domenica prossima, con iscrizioni già aperte.

Fornacette (Pisa), 11 marzo 2026 – Domenica 15 marzo, dopo il grande successo di partecipazione registrato nella scorsa edizione, torna a Fornacette il 3° Trofeo Custom Teak, gara competitiva sulla distanza di 10 chilometri con partenza e arrivo presso l’azienda Custom Teak, in via Dante Alighieri. Una manifestazione giovane ma già capace di ritagliarsi un ruolo nel panorama podistico nazionale. Già al secondo anno, infatti, la gara ha ottenuto la classificazione “Bronze” nel circuito nazionale FIDAL, riconoscimento che ne certifica la qualità organizzativa e il valore tecnico. L’appuntamento assume inoltre un’importanza particolare sul piano agonistico: la prova sarà infatti valida come Campionato Toscano Master, sia individuale che per società, richiamando al via numerosi specialisti della categoria provenienti da tutta la regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

