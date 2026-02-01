Trofeo Oltrarno foto e classifica della 39esima edizione

La 39esima edizione del Trofeo Oltrarno si è chiusa con una gara che ha messo a dura prova i partecipanti. Molti hanno definito la corsa “bella tosta”, ma la fatica non ha scoraggiato il pubblico e i corridori, attratti dall’atmosfera e dalla sfida. Alla fine, la classifica ha premiato chi ha saputo resistere fino all’ultimo chilometro, tra foto di rito e applausi.

Firenze, 1 febbraio 2026 – Una gara definita da molti come "bella tosta", ma proprio per questo capace di affascinare e conquistare. Il 39° Trofeo Oltrarno ha richiamato alla partenza ben 770 partecipanti, confermandosi come uno degli appuntamenti più sentiti e partecipati del panorama podistico fiorentino. Una prova impegnativa, tecnica e selettiva, che ha messo alla prova gambe e carattere, ma che ha saputo ripagare ogni sforzo con emozioni autentiche. Al termine delle fatiche, il meritato ristoro ha assunto il sapore della tradizione e della convivialità: presso il Circolo Vie Nuove, sede logistica dell'evento, i podisti sono stati accolti da un ricco e genuino buffet con pasta al sugo, crostini e numerose specialità, tutte preparate con passione dalle podiste della società organizzatrice.

