Oggi si tiene il Trofeo Binda 2026, un classico del ciclismo femminile trasmesso in diretta televisiva. La gara si svolge lungo un percorso che attraversa Cittiglio, attirando numerosi appassionati e atleti di primo piano. Tra le protagoniste, Elisa Longo Borghini cerca di conquistare il suo terzo successo consecutivo in questa competizione. Gli orari di partenza e le favorite sono stati già annunciati.

È il momento di uno degli appuntamenti immancabili nel calendario della prima parte di stagione. Si corre il Trofeo Alfredo Binda-Comune di Cittiglio. La settimana si conclude con l’ultimo test di alto livello per le atlete prima della Milano-Sanremo in programma sabato 21 Marzo. La corsa in linea, giunta alla ventisettesima edizione, parte da Luino e si conclude a Cittiglio dopo aver percorso 152,7 chilometri. Le atlete partecipanti, saranno presenti al via sedici squadre del circuito WorldTour, si sfidano per decidere chi raccoglierà l’eredità di Elisa Balsamo, vincitrice allo sprint dell’edizione dello scorso anno davanti all’olandese Blanka Vas e alla britannica Cat Ferguson. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trofeo Binda 2026 oggi in tv: orari, percorso, favorite. Elisa Longo Borghini insegue il tris

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