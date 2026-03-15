Trieste vince Padova crolla | il divario dell’Euro Cup

Nell’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026, Trieste ha ottenuto una vittoria mentre Padova ha subito una sconfitta. La partita ha visto le due squadre affrontarsi con risultati diversi, con Trieste che ha conquistato un risultato positivo e Padova che ha perso in casa. La sfida tra le due formazioni si è conclusa con un divario evidente tra le due contendenti.

L’andata dei quarti di finale dell’Euro Cup 2025-2026 ha riservato destini opposti alle due compagini italiane in campo: la Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza ha strappato una vittoria di misura all’estero contro l’Ethnikos, mentre il Plebiscito Padova di Stefano Posterivo ha subito una sconfitta casalinga contro il BVSC Manna. Il risultato parziale vede le giuliane con un vantaggio netto sul tabellone, mentre le patavine hanno bisogno di recuperare terreno nel ritorno. La partita giocata ad Atene si è chiusa sul punteggio di 8-9 a favore delle ospiti, grazie a un gol decisivo di Klatowski e a un rigore realizzato da Cergol che hanno siglato la vittoria dopo un quarto finale incerto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Trieste vince, Padova crolla: il divario dell’Euro Cup Articoli correlati Pallanuoto femminile, Trieste vince ed approda ai quarti di finale dell’Euro CupNel match di questa sera le triestine dominano la scena in casa delle ungheresi: in vantaggio per 3-4 a fine primo quarto, le giuliane allungano... Pallanuoto femminile, Trieste vittoriosa nell’andata dei quarti di Euro Cup. Sconfitta per PadovaInizia con alterne fortune per le squadre italiane impegnate, la fase ad eliminazione diretta dell’Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile:... Contenuti e approfondimenti su Trieste vince Padova crolla il divario... Pallanuoto femminile, Trieste vittoriosa nell’andata dei quarti di Euro Cup. Sconfitta per PadovaInizia con alterne fortune per le squadre italiane impegnate, la fase ad eliminazione diretta dell'Euro Cup 2025-2026 di pallanuoto femminile: nell'andata ... oasport.it Euro Cup F. Trieste corsara e Padova ko nell'andata dei quartiScattano i quarti di finale dell'Euro Cup femminile. Corsara la Pallanuoto Trieste di Paolo Zizza che, dopo la splendida finale di Coppa Italia Unipol persa con onore contro L'Ekipe Orizzonte, sbanca ... federnuoto.it